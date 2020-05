Am Freitagabend kommt es in der Bundesliga zum Berliner Derby zwischen Hertha BSC und Union (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der App). Seit dem vergangenen Wochenende liegt die "Alte Dame" in der Tabelle wieder vor dem Aufsteiger. Beim Heimdebüt vom neuen Trainer Bruno Labbadia will sie den nächsten Schritt in Richtung Klassenverbleib gehen.