München - Die Fußballfans können wieder aufatmen: Die Bundesliga und 2. Liga kehrt am Wochenende vom 15./16./17. Mai auf den Rasen zurück. Nachdem die Politik am Mittwoch die Freigabe für die Wiederaufnahme gegeben hatte, gab die DFL noch gestern Abend das Datum bekannt.

Am heutigen Donnerstag finden sich die Vereine der 1. und 2. Bundesliga in einer virtuellen Sitzung zusammen, um über die Vorgehensweise bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu debattieren.

Die Pressekonferenz startet im Anschluss an die um 11.00 Uhr beginnende Mitgliederversammlung. ran.de fasst die wichtigsten Entscheidungen im Liveticker zusammen.

+++ Saisonstart 20/21 im August geplant - zwei englische Wochen +++

Seifert über Spielplan und Saisonstart: "Wir planen zwei englische Wochen, dazu gibt es noch das Nachholspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Beim Saisonstart wollen wir uns noch nicht festlegen, normalerweise ist das aber im August, weil ja 2021 auch die EURO beginnt.

Tatsache ist aber auch, dass Ende August das CL-Finale stattfindet und dann Länderspiele sind. Bis 31. August sind in Deutschland auch noch Großveranstaltungen verboten, das werden wir uns dann auch anschauen."

+++ Saison soll zum 30. Juni beendet werden +++

Seifert über Saisonende: "Wir wollten bis zum 30. Juni die Saison beenden, weil bis dahin über 100 Verträge auslaufen. Es ist rechtlich nicht so klar, wie man damit dann umgehen würde.

Wir sehen einige englische Wochen vor, unter anderem mit dem DFB-Pokal. Wir brauchen aber auch die Flexibilität, sollte zum Beispiel mal eine Mannschaft aus gewissen Gründen nicht antreten können. Da geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um sportliche und organisatorische Gründe."

+++ Saisonfinale für 27./28. Juni vorgesehen +++

Seifert über mögliches Saisonfinale: "Das soll noch bis Ende Juni geschehen, geplant ist der 27./28. Juni. Laut Seifert gab es bei der Versammlung keine Kontroversen, auch nicht von Seiten Mainz' und Bremens, die noch nicht ins Training einsteigen konnten.

"Bremen hat zum Ausdruck gebracht, dass sie als letzter Klub ins Teamtraining einsteigen konnte. Das war aber schon zu einem früheren Zeitpunkt. Wir wollten aber so schnell wie möglich wieder starten, um die TV-Geld wieder sprudeln zu lassen."

+++ Die Partien der Wiederaufnahme - Samstagsderby und Werder am Montag +++

Seifert gibt die Partien der Wiederaufnahme bekannt, danach folgen die Fragen der Pressevertreter.

Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Samstag, 16. Mai, 18.30

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 17. Mai, 15.30

1. FC Köln - FSV Mainz 05

Sonntag, 17. Mai, 18.00

Union Berlin - Bayern München

Montag, 18. Mai, 20.30

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

+++ Update 7. Mai, 13.32 Uhr: DFL-Boss Seifert eröffnet die PK und bestätigt die Wiederaufnahme am 16. Mai +++

DFL-Chef Christian Seifert: "Wir möchten uns an die Vorgaben der Politik halten, die grünes Licht für eine Wiederaufnahme 'ab der zweiten Mai-Hälfte' gegeben hat."

+++ Update 7. Mai, 12.55 Uhr: Bundesliga-Neustart verschiebt sich auf 16. Mai +++

Der Bundesliga-Restart wird nicht wie ursprünglich geplant am 15. Mai stattfinden, sondern sich um einen Tag verschieben.

Nach übereinstimmenden Berichten von "Sportbuzzer" und "Bild Sport" soll die DFL von ihrem ursprünglichen Plan abgerückt sein, mit dem Freitagabendspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn in die restliche Spielzeit zu starten.

Hintergrund sei die Entscheidung der Politik, die der DFL am Mittwoch grünes Licht für Spiele "ab der zweiten Mai-Hälfte" gegeben hatte. Streng genommen liegt der 15. Mai aber noch in der ersten Hälfte des Monats.

Das Saisonende soll demnach für den 27./28. Juni vorgesehen sein. Das DFB-Pokals Finale wird somit wahrscheinlich erst im Juli sattfinden.

+++ Update 6. Mai, 21.05 Uhr: DFL gibt Bundesliga-Restart für 15. Mai bekannt +++

Die DFL setzt den Bundesliga-Restart bereits für den 15. Mai an - also den nach Beschluss der Politik frühestmöglichen Zeitpunkt. Darüber habe die Liga alle Erst- und Zweitligisten in einem Rundschreiben informiert.

In dem Schreiben von DFL-Präsident Christian Seifert heißt es: "Nach Abwägung aller Argumente hat das DFL-Präsidium am heutigen Tage im Umlaufverfahren beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 15. Mai 2020 wiederaufzunehmen."

Weiter heißt es, dem Restart müsse eine "Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen".

Erste Partie nach Wiederaufnahme des Spielbestriebs werde demnach das Kellerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn.

