Mainz - Bundesligist FSV Mainz 05 hat den ehemaligen U21-Nationalspieler Aaron Seydel bis Saisonende an den Zweitligisten Jahn Regensburg verliehen. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen, in der laufenden Spielzeit kam der Offensivspieler in Mainz nach überstandener Verletzung nicht zum Einsatz.

