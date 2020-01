München - Mit der Verpflichtung von Schalke-Torwart Alexander Nübel im Sommer hat der FC Bayern beste Voraussetzungen für einen Machtkampf im Tor geschaffen. Im Trainingslager in Doha/Katar äußerte sich nun auch Manuel Neuer erstmals zum brisanten Wechsel.

Der 33-Jährige stellte bei einer Pressekonferenz klar, dass er nicht bereit sei, seinem designierten Nachfolger freiwillig Spiele zu überlassen. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen", so der viermalige Welttorhüter. Es sei immer die Entscheidung des Trainers, wer im Tor stehe.

Leise Kritik an Nübel-Wechsel

Angesprochen auf Nübels Wechsel konnte sich Neuer einen kleinen Seitenhieb dennoch nicht verkneifen. "Ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen. Aber ich bin ein Spieler gewesen, der immer spielen wollte, immer die Nummer eins sein. Für mich als Manuel Neuer damals wollte ich immer spielen."

Neuer übte damit indirekt Kritik. Denn das Nübel den Nationaltorwart im Sommer als Nummer eins ablöst, steht aktuell gar nicht zur Debatte. Vielmehr müsste sich der 23-Jährige bis auf Weiteres mit der Reservebank begnügen.

Als mangelnde Wertschätzung interpretiere Neuer die perspektivische Verpflichtung nicht. "Das will ich nicht sagen. Der Verein hat mir immer Wertschätzung gezeigt."

Vertragsverlängerung auch von Trainer abhängig

Dafür spricht auch, dass die Bayern seinen bis 2021 laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängern wollen. Ob es soweit kommt, hängt für den Weltmeister sowohl von den sportlichen Zielen des Klubs sowie vom Trainer ab.

"Für mich ist es sehr wichtig, wie der Weg mit Hansi Flick weitergeht. Man sieht, wie viel Spaß wir im Training und in den Spielen haben. Die Kommunikation in der Mannschaft ist super." Daher könne sich Neuer auch vorstellen, dass Flick langfristig als Cheftrainer in München bleibe.

