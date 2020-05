München – Es darf als mittelgroße Überraschung bezeichnet werden, dass der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer verkündete. Die Verhandlungen hatten sich zuletzt als schwierig dargestellt.

Doch nun ist es den Münchnern gelungen nach Thomas Müller mit einer weiteren tragenden Säule der Mannschaft zu verlängern. Was bedeutet der Deal für Verein und Torhüter? Und welche Protagonisten tangiert er? ran.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie war die Ausgangslage?

Die Verhandlungen waren verzwickt. Neuer soll einen Vertrag bis 2025 gefordert haben, zudem mehr Gehalt, als der FC Bayern bereit war zu zahlen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wollte das Arbeitspapier aber lediglich bis 2023 verlängern. Die unterschiedlichen Ansichten über die Konditionen wurden durch den Umstand erschwert, dass immer wieder Informationen aus den Verhandlungen an die Öffentlichkeit drangen.

Neuer und sein Berater Thomas Kroth beschwerten sich in einem vom Klub nicht-autorisierten Interview darüber und legten den Verdacht nahe, Salihamidzic sei der Souffleur der Boulevardpresse – ohne dessen Namen explizit zu nennen.

Worauf haben sich Bayern und Neuer nun geeinigt?

Darauf, dass Neuer der "beste Torhüter der Welt" ist (O-Ton Rummenigge) und der FC Bayern "eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs" ist (O-Ton Neuer). Aber vor allem auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023. Am Ende der Laufzeit wäre Neuer 37 Jahre alt.

Wie wurden die Fronten gelockert und eine Einigung erzielt?

Über die finalen Verhandlungen ist – bislang - nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Aber Vorstandsmitglied Oliver Kahn ließ im Vereinskommuniqué übermitteln, er könne sich "sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist". Das klingt fast so, als hätte in diesem Bereich erst ein Konsens gefunden werden müssen. Neuer ist unverändert ehrgeizig, für ihn sind die kommenden drei Jahre besonders wertvoll - es könnte die letzte Möglichkeit sein, einen internationalen Titel zu gewinnen.

Wer sind die Gewinner/Verlierer des Deals?

Erst einmal haben beide Seiten gewonnen. Salihamidzic bemühte sich nach den Misstönen im Vorfeld, die gleichberechtigten Rollen beider Parteien hervorzuheben. Gemeinsam habe man eine "Win-Win-Situation geschaffen". Dem Sportdirektor zu widersprechen, fällt schwer: Mit Neuer hat der FC Bayern weiter einen der besten Schlussmänner der Welt in seinem Kader. Mit dem FC Bayern hat Neuer wiederum weiter einen der besten Vereine der Welt als Arbeitgeber.

Bei der Vertragslaufzeit bis 2023 hat sich offbenbar der Klub durchgesetzt, das kann als Punktgewinn gewertet werden. Ob Manuel Neuer dafür seinen Willen bei den Gehaltsvorstellungen bekommen hat? Das wissen nur die Beteiligten, aber der Torhüter dürfte von seinen Forderungen bei der länge der Vertragsdauer nicht ohne Zugeständnisse des Klubs abgerückt sein. Laut "Bild" muss nach 2023 aber auch noch nicht zwingend Schluss für Neuer sein.

Welche Rolle spielt Torwarttrainer Toni Tapalovic?

Neuer hat den ehemaligen Schlussmann prominent in der Vereinsmitteilung erwähnt – das zeigt Tapalovics überragende Bedeutung. Es sei ihm wichtig, weiterhin mit ihm arbeiten zu können, sagte Neuer. Tapalovic ist auch unter Flick Teil des Trainerteams. "Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft", sagt Neuer. Beide sind gebürtige Gelsenkirchener und kennen sich aus Schalker Zeiten. Als Tapalovic, 39, seine Karriere aufgrund einer Verletzung beenden musste, arbeitete er als Torwarttrainer in der der Schalker Jugend. Dort lernte er auch Neuer kennen und freundete sich mit ihm an. Als es für Neuer nach München ging, engagierte der FC Bayern auch Tapalovic – der hatte zuvor nie auf diesem Niveau als Trainer gearbeitet.

Tapalovic hat sein Verhältnis zu Neuer auf der Vereinswebsite mal so beschrieben: "Allein ein Blick reicht oftmals aus und wir beide verstehen, was gemeint ist. Das hilft uns auch in gewissen Spielsituationen, wenn man von außen noch den ein oder anderen Tipp mitgeben kann. Und genau so sollte es sein."

Was bedeutet Neuers Vertragsverlängerung für Alexander Nübel?

Erst einmal verändert sich die Situation nicht grundlegend für das Torwart-Talent, das nach der Saison von Schalke zum FC Bayern wechselt. Es war schon zuvor angedacht, dass der 23-Jährige von Neuer lernt und sich entwickelt. Doch sollte der aktuelle Schalker darauf gehofft haben, schon frühzeitig in Neuers Fußstapfen zu treten, hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Dass Bayern neuer vor seinem Vertragsende 2023 auf die Bank setzt, erscheint unwahrscheinlich - außer der Weltmeister baut in den kommenden Jahren unerwartet stark ab.

Dabei muss er sich aber auch dem Konkurrenzkampf mit Sven Ulreich stellen. Dieser mache seine Sache zurzeit "wirklich hervorragend", hatte Trainer Hansi Flick zuletzt im "Kicker" gelobt. Eine Leihe ist für Nübel laut "Bild" weiterhin nicht vorgesehen. Nur wenn dieser mit der Bitte auf den Verein zukommen sollte, wäre es eine Option. Nübels Vertrag läuft bis 2025, Neuer würde also noch drei Jahre den Platz der Nummer eins blockieren.

