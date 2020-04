München - Eigentlich bemüht sich Manuel Neuer um das Image des Saubermanns, des Vorzeige-Profis: Top-Leistungen. Skandalfrei. Spricht Klartext, wenn es sein muss. Aber dennoch nie unhöflich oder gar stillos. In Mannschaft, Verein und bei den Fans genießt der Kapitän des FC Bayern München zurecht hohes Ansehen.

Derzeit zeigt der Torhüter allerdings ungeahnte Schwächen in der Selbst-Darstellung. Mit tatkräftiger Unterstützung seines Beraters.

Weil Interna aus den zähen Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung über Sommer 2021 hinaus irgendwie in die Öffentlichkeit gelangten und die angeblich überzogenen Forderungen Neuers Ruf zu ramponieren drohten, entschied sich das Duo zum medialen Klarstellungsversuch. Das Doppel-Interview in der "Bild am Sonntag" könnte jedoch ein teures Eigentor gewesen sein.

Berater: Zahlen sind "schlichtweg falsch"

Die kolportierten Zahlen, wonach Neuer einen Fünfjahres-Vertrag sowie ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro gefordert haben soll, seien "schlichtweg falsch". Sagt der Berater.

Neuer selbst nannte einen Fünfjahres-Vertrag angesichts seines fortgeschrittenen Alters sogar "utopisch". "Mit 34 Jahren kann ich ja nicht absehen, wie es mir mit 39 Jahren geht", beteuerte er.

Auch wolle der Keeper seinen Verein in Corona-Zeiten nicht mit überhöhten Ansprüchen konfrontieren, stellte Kroth klar.

Neuer geht es um "Wertschätzung"

Welche Forderungen tatsächlich auf dem Tisch lagen, die Vorstand Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic bislang dazu veranlassten von eben jenem ohne Einigung aufzustehen, wurde nicht verraten.

"Das Thema Gehalt ist ja nicht auf eine Zahl zu reduzieren, sondern deutlich komplexer", versuchte sich Kroth einer Antwort zu entziehen. Beide, Berater und Spieler betonten, es ginge Neuer vor allem um "Wertschätzung" - so wie er sie seit seinem Wechsel 2011 vom FC Schalke 04 nach München stets gespürt hatte.

Aussagen, die doch viel Raum für Spekulation lassen. Waren Neuers Forderungen zumindest so ambitioniert, dass sie der Öffentlichkeit in der aktuellen Krisensituation nur schwer vermittelbar wären? Während einer weltweiten Pandemie, in der viele Klubs ums Überleben kämpfen, Unternehmen sich mit Kurzarbeit über Wasser halten und ganze Branchen um ihre Existenz fürchten, dürften wenige Verständnis für Rekordgehälter im Fußball haben.

Schwere Vorwürfe gegen den FC Bayern

Doch statt selbst mit offenen Karten zu spielen, holte das Duo Neuer/Kroth zum öffentlichen Tiefschlag aus. "Es ist schon irritierend, dass Gesprächsinhalte in den Medien auftauchen. Über welche Kanäle auch immer. Ich verhandle ja nicht zum ersten Mal mit dem FC Bayern, aber in der Form ist das neu", schimpfte Kroth.

Und Neuer wetterte: "Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können – so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich 'Wertschätzung' betrifft."

Indiskretion, fehlende Wertschätzung und mangelnde Loyalität. Harter Tobak, der die Verhandler Kahn und Salihamidzic urplötzlich in ein schlechtes Licht rückt. Indirekt beschuldigen Neuer und Kroth die Bayern-Bosse, Informationen geleakt zu haben, um dadurch womöglich die eigene Position zu stärken. Damit dürften die Fronten erst einmal verhärtet sein.

Öffentlicher Machtkampf kein kluger Schachzug

Dass die Verhandlungen nicht so glatt über die Bühne gehen würden wie etwa bei Thomas Müller, hatte sich spätestens mit der Verpflichtung von Alexander Nübel in der Winterpause abgezeichnet. Den Perspektiv-Transfer seines designierten Nachfolgers hatte Neuer durchaus als bayerische Watschn empfunden. So hatte es den Anschein.

Einen öffentlichen Machtkampf anzuzetteln, obwohl sich Spieler und Verein ja eigentlich über eine grundsätzliche Fortsetzung der Zusammenarbeit einig sind, ist dennoch kein kluger Schachzug.

Die Bayern dürften mindestens verärgert sein. Denkbar ist sogar, dass mit diesem Frontalangriff die Zeichen jetzt auf Trennung stehen. Spätestens nach Vertragsende im Sommer 2021.

Folgenschweres Eigentor

Es wäre wohl Neuers folgenschwerstes Eigentor. Nicht nur, dass nahezu alle europäischen Topklubs auf der Torwart-Position gut besetzt sind. Zum aktuellen Zeitpunkt und wohl auch im kommenden Jahr dürfte kaum ein Verein ein zweistelliges Millionen-Gehalt für einen Torhüter locker machen, der zwar zweifelsohne immer noch zu den besten der Welt gehört, aber in den vergangenen Jahren auch mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen hatte.

Und dann wäre da noch der drohende Imageschaden: Vom Saubermann und Vorzeige-Profi zum gierigen Fußball-Millionär ohne Fingerspitzengefühl. Dieser Ruf würde Neuer womöglich anhaften. Ungeachtet dessen, ob die kolportierten Forderungen zu 100 Prozent der Wahrheit entsprachen.

Es wäre ein Bild, das Manuel Neuer so gar nicht gerecht und einen kleinen Schatten auf eine großartige Karriere legen würde.

Carolin Blüchel

