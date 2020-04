Köln - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zur Verpflichtung von Timo Werner statt Leroy Sane geraten.

"Er ist auf dem Feld flexibler, sein Charakter entspricht dem Wunschbild der Verantwortlichen möglicherweise ein kleines bisschen mehr. Da ist die Unruhe-und-Bling-Bling-Gefahr deutlich niedriger. Er kann sowohl ganz vorne an Lewandowskis Stelle spielen, hängend dahinter oder auf den Flügeln. Und günstiger dürfte er auch sein", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Nationalstürmer Werner von RB Leipzig ist angeblich für eine festgelegte Ablösesumme zwischen 55 und 60 Millionen Euro zu haben. Trainer Hansi Flick, der kürzlich einen neuen Vertrag bis Sommer 2023 erhielt, gilt als großer Befürworter des 24-Jährigen.

Dass die Bayern auch künftig auf Flick setzen, bewertet Matthäus positiv. "Man weiß nie genau, was im Fußball passiert und manchmal hat man Kleinigkeiten nicht in der Hand. Aber dass Bayern und Flick zusammenpassen, war mir zu 99,9 Prozent von Anfang an klar", schrieb der 59-Jährige.

