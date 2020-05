Köln (SID) - Das Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) wird laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Unentschieden enden und damit vorentscheidend für den Meisterschaftskampf werden. "Ich bleibe bei meinem 2:2-Tipp und denke, dass dieses Ergebnis den Bayern am Ende zur Meisterschaft reicht", prognostizierte der Sky-Experte auf der Webseite des Pay-TV-Senders.

Der Weltmeister von 1990 erwartet einen "Fußball-Leckerbissen auf allerhöchstem Niveau", da beide Teams in "bestechender Form" seien. Der BVB, der derzeit vier Punkte hinter dem Rekordmeister liegt, hat laut Matthäus definitiv noch eine Chance auf die Schale: "Dafür müssen sie aber unbedingt gewinnen. Es geht um alles - und jeder weiß das."