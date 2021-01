Berlin (SID) - Hinter der Verweildauer von Pal Dardai als Trainer des krisengeschüttelten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steht bereits kurz nach seinem Amtsantritt ein Fragezeichen. Nach Informationen des kicker wird der 44 Jahre alte Ungar nicht automatisch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen.

Das Magazin berichtet davon, dass Dardai "in den restlichen 16 Spielen einen Schnitt von ziemlich genau 1,5 Punkten pro Partie" schaffen muss, um in die Saison 2021/22 gehen zu dürfen. Von dieser Klausel war bei der Bekanntgabe von Dardais Rückkehr auf den Berliner Trainerstuhl am Montag keine Rede.