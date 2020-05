Bundesliga

Werder Top-Elf seit dem Jahr 2000

In den vergangenen Jahren blieben die großen Erfolge aus, in dieser Saison geht es sogar gegen den Abstieg. Doch Werder Bremen feierte in diesem Jahrtausend auch schon große nationale Erfolge - dank großer Spieler. ran.de zeigt Werders Top-Elf des Jahrtausends, die im offensiven 3-4-3 aufläuft.