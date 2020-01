Berlin - Geschäftsführer Michael Preetz will die Trainerfrage beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Frühjahr abschließend geklärt haben. "Wir werden im Frühjahr eine Entscheidung fällen über die Nachfolge von Jürgen", sagte Preetz in der Sky-Sendung "Wontorra On Tour".

Preetz wollte aber erneut nicht ausschließen, dass Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann auch über das Saisonende hinaus Trainer bleiben wird. "Jetzt hat er sich entschieden, worüber wir uns sehr freuen, dass er nämlich zurückgekehrt ist an die Seitenlinie. Er wird sich sicherlich bei Zeiten Gedanken darüber machen, wie er seine Zukunft sieht", sagte Preetz und fügte an: "Ich habe aktuell das Gefühl, dass er mit großer Freude und Energie der Arbeit nachgeht."

