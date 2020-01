Fußball

Transfer-Ticker: Davie Selke wieder in Grün-Weiß

Wer kommt, wer geht? In vielen europäischen Ligen endet am 31. Januar das Transferfenster des Winters. Erwartungsgemäß setzen viele Klubs nochmal alle Hebel in Bewegung, um sich noch zu verstärken. ran.de zeigt eine Übersicht der wichtigsten Wechsel am Deadline-Day 2020.