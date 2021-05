München – Nächster Paukenschlag beim FC Bayern München: Miroslav Klose wird den Rekordmeister verlassen. Das kündigte Klose in einem Interview mit dem "kicker" an. Der Vertrag des Bayern-Co-Trainers läuft im Sommer aus. Klose ist seit dem Sommer 2020 der Assistent von Cheftrainer Hansi Flick, der den FC Bayern ebenfalls verlassen wird. Nachfolger ist Julian Nagelsmann.

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde", sagte Klose, der sich aktuell mit dem FC Bayern im Quarantäne-Trainingslager befindet.

Offenbar kündigt sich Ärger zwischen Bayern-Vorstand Oliver Kahn und Klose an, denn Klose wurde auf Kahns Aussage angesprochen, der FC Bayern habe ihm bislang keine Versprechungen machen können, weil ein neuer Trainer wie Julian Nagelsmann sein eigenes Team mitbringe.

Darauf reagierte Klose sauer.

"Versprechungen? Was soll das bedeuten! Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass Olli Kahn das so gesagt hat", so Klose, der betonte: "Ich glaube, wenn er mir so etwas zu sagen hätte, würde er es mit mir persönlich unter vier Augen besprechen." Im weiteren Verlauf des Gesprächs folgte dann die Abschieds-Ankündigung.

Klose hat zuletzt die Prüfung zum Fußball-Lehrer erfolgreich abgeschlossen, er könnte nun also auch einen Job als Cheftrainer in der Bundesliga annehmen.

"Mehrere spannende Optionen"

Wegen des Trainingslagers könne er die finalen Gespräche über seine Zukunft noch nicht führen, so Klose, der verrät, dass es "mehrere spannende Optionen" gebe, "und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde".

