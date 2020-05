Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Spiel bei Werder Bremen am Dienstag (20.30 Uhr/im Liveticker auf ran.de und in der App) auf Tobias Strobl und Breel Embolo verzichten. Das erklärte Trainer Marco Rose am Montag. Strobl (Muskelverletzung) und Embolo (Wadenprellung) hatten sich im Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3) verletzt.

"Ich denke, dass wir die Ausfälle kompensieren können, wir werden in Bremen eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, die das Spiel für uns gewinnen kann", sagte Rose, der aber einen harten Kampf erwartet: "Bremen stemmt sich mit allem, was es hat, gegen den Abstieg."

Gladbach ist durch die Niederlage gegen Leverkusen auf Platz fünf zurückgefallen. In Bremen müsse man, "die Fehler, die uns gegen Leverkusen unterlaufen sind, abstellen", forderte Rose.

