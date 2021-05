München - Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung musste Mittelfeld-Ass Leon Goretzka beim 6:0-Sieg seiner Bayern gegen Borussia Mönchengladbach den Platz schon wieder verlassen. Was zunächst harmlos schien, könnte sich nun auch für die Nationalmannschaft als fatal erweisen.

Goretzka erleidet Muskelfaserriss

Wie der "Kicker" berichtet, hat sich der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Damit steht für den gebürtigen Bochumer nicht nur das Saisonaus bei den Münchnern fest, sondern auch die EM-Vorbereitung ist in Gefahr.

So soll es dem Bericht zufolge zu einem Wettlauf gegen die Zeit kommen, ob Goretzka zum EM-Auftakt gegen Frankreich am 15. Juni fit wird. In München sei von "keiner einfachen Verletzung" die Rede, was eine genaue Prognose bislang verhindert.

Mit Goretzka würde Joachim Löw eine wichtige Stütze im Mittelfeld wegbrechen. Womöglich wird die Verletzung Auswirkungen auf den Nominierungs-Prozess haben.

