Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer von Union Berlin nimmt nach seiner Rückkehr zur Mannschaft das Stadtderby gegen Hertha BSC in den Blick. "Ich werde versuchen, den Fokus auf dieses Spiel hinzubekommen. Auch wenn es nicht so einfach ist. Das gehört zum Leben dazu. Es wird mir auch gelingen", sagte der Schweizer vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr) im Berliner Olympiastadion.

Fischer hatte den Restart am vergangenen Wochenende gegen Bayern München (0:2) aus familiären Gründen verpasst. Nach zwei negativen Coronatests darf er die Mannschaft aber inzwischen wieder betreuen. Im Vergleich zum Hinspiel gegen Hertha (1:0), das wegen Pyro-Randalen kurz vor dem Abbruch gestanden hatte, nimmt Fischer vor dem ersten Geisterderby eine andere Stimmung wahr. "Ich empfinde es schon eher ruhig. Am Schluss ist es aber ein Derby, da sind spezielle Emotionen mit bei."