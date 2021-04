München/Leipzig - Kein Thema dominiert Fußball-Deutschland derzeit so sehr. Ist Hansi Flick auch über die aktuelle Saison hinaus der Trainer des FC Bayern?

Der 51-Jährige wird immer wieder mit dem Bundestrainer-Posten, der nach der Europameisterschaft im Sommer frei wird, in Verbindung gebracht.

Flick gab nach dem Champions-League-Aus in Paris die Richtung selbst vor: "Ich hänge am Trainer-Job und kann mir aktuell nichts anderes vorstellen. Meine Familie würde mich immer unterstützen, ob ich jetzt beim DFB wäre und einen anderen Rhythmus hätte, das wäre für sie völlig egal", sagte der Bayern-Coach bei "Sky".

Nagelsmann über Matthäus: "Weiß nicht, woher er diese Informationen hat"

"Sky"-Experte Lothar Matthäus wünschte Flick "eine gute Entscheidung" und verriet gleichzeitig, dass es bereits Gespräche mit einem möglichen Nachfolgekandidaten bei den Bayern gäbe: Julian Nagelsmann.

Der Name des Leipziger Trainers schwirrt in Verbindung um einen Job in München nicht zum ersten Mal umher. Doch von konkretem Kontakt zu den Verantwortlichen will er nichts wissen.

In einer Pressekonferenz dementierte Nagelsmann die Aussagen von Matthäus entschieden: "Es gab und gibt keine Gespräche. Neue Informanten braucht das Land. Ich weiß nicht, woher er diese Informationen hat", so Nagelsmann.

Und weiter: "Das gilt natürlich auch für meine Berater, weil meine Berater sind nicht autark unterwegs. Die machen Dinge, die ich vorgebe, und von daher gab es auch da keine Gespräche."

Auf die Frage nach einem Interesse der Bayern und einem möglichen Trainerposten in München ließen Nagelsmanns Aussagen dennoch aufhorchen. Er habe "die feste Überzeugung, dass Dinge von meiner Person nur dann passieren, wenn es einen Konsens gibt."

Vielleicht klingelt dann doch bald das Telefon.

