München/Berlin - Bei Hertha BSC grassiert das Coronavirus, auch Torwart Rune Jarstein infizierte sich. Der Verlauf der Erkrankung war so schwer, dass der Norweger vor wenigen Tagen sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Sonntagvormittag konnte Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Hauptstadtklubs, immerhin seine Entlassung aus dem Krankenhaus verkünden.

Jarstein aus Krankenhaus entlassen

"Wenn man mit Corona ins Krankenhaus muss, dann ich das natürlich schon sehr hart. Rune Jarstein hatte aber Glück, er ist Profisportler und war in der Berliner Charite in sehr guten Händen. Ich danke den Ärzten dort auch ganz herzlich, dass sie sich so gut um Jarstein gekümmert haben und wir sind froh und erleichtert, dass er wieder zu Hause ist", äußerte sich der 57-Jährige im "Sport1 Doppelpass".

Neben Jarstein, der nach der Länderspielpause positiv getestet wurde, wurden in den vergangenen Tagen auch bei Trainer Pal Dardai, seinem Assistenten Admir Hamzagic sowie den Spielern Dodi Lukebakio und Marvin Plattenhardt Corona-Infektionen festgestellt.

Seit Freitag befindet sich das komplette Team in Quarantäne, drei Bundesliga-Partien wurden abgesagt. Aus diesem Grund steht steht dem Hauptstadtklub in den kommenden Wochen ein Mammutprogramm mit vermutlich sechs Spielen in 23 Tagen bevor.

Immerhin konnte in der Causa Jarstein Entwarnung gegeben werden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.