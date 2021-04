München - Nach dem 3:2-Erfolg in Wolfsburg kündigte Bayern-Trainer Hansi Flick am Samstag an, den Verein nach Saisonende verlassen zu wollen. Nach fast 20 Stunden Inaktivität in den sozialen Medien veröffentlicht der Klub-Vorstand eine geladene Stellungnahme.

Alleingang von Flick nicht abgesprochen

In der Mitteilung stellte der Verein klar, dass Flick den Bayern-Bossen von seiner Entscheidung im Laufe zwar mitgeteilt hat, jedoch ursprünglich zwischen den Parteien vereinbart wurde, sich zunächst auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga zu konzentrieren.

"Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen", heißt es in dem Statement seitens der Bayern-Bosse.

Als Grund für Flicks Entscheidung stehen die Streitigkeiten mit Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic im Raum. Trotz des sportlichen Erfolgs soll es zwischen den beiden immer wieder zu Machtkämpfen in der Kader-Planung gekommen sein.

