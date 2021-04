München - Der FC Bayern München hat am 29. Spieltag der Bundesliga mit 3:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit für die verbleibenden fünf Spieltage einen Vorsprung von sieben Punkten auf den härtesten Verfolger RB Leipzig.

Nach Schlusspfiff sorgte dann Bayern-Trainer Hansi Flick für einen Paukenschlag, indem er erstmals öffentlich erklärte, dass er nach Ende der Saison und trotz Vertrages bis 2023 weg will.

Flick: "Wichtig, dass es die Mannschaft von mir erfährt"

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag heraus möchte", sagte Flick nach Abpfiff bei "Sky". Er habe sich erst am selben Tag entschlossen, der Mannschaft seinen Entschluss jetzt mitzuteilen.

"Mir war es wichtig, dass es die Mannschaft von mir erfährt. Ich bin absolut begeistert von diesem Team", erklärte Flick. Die Bayern-Bosse informierte der Triple-Trainer des Rekordmeisters laut eigenen Aussagen bereits nach dem Champions-League-Aus bei Paris St. Germain.

Müller: Flick hat Schritt zum Abgang nicht begründet

Nachdem Flick nun am Samstagnachmittag die Öffentlichkeit über seinen Wunsch zum Abgang vom FC Bayern informiert hatte, reagierten mehrere Münchner Stars durchaus betroffen. "Das ist eine emotionale Geschichte gewesen für uns alle, dass wir das als Mannschaft so verarbeiten müssen, weil wir ja doch eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit gemeinsam hatten. Für uns war es ganz wichtig, dass er uns das persönlich sagt, bevor er es der Öffentlichkeit sagt. Gerade nach so einem Spiel. Das ist ein Zeichen, dass unser Verhältnis sehr gut ist", sagte Kapitän Manuel Neuer bei "Sky".

"Er hat es uns gegenüber nicht begründet. Er hat sehr viel Energie gelassen in den extrem intensiven eineinhalb Jahren. Als Trainer beim FC Bayern braucht man grundsätzlich ein dickes Fell. Man wird viel gefragt, man muss sich immer vor die Mannschaft stellen. Es waren intensive Zeiten. Genau begründet hat er es nicht, er muss es uns aber auch nicht begründen", ergänzte Routinier Thomas Müller.

Der abwanderungswillige Flick wird schon seit längerer Zeit als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt. Zuletzt beteuerte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge allerdings noch, dass sich der DFB andernorts umschauen müsse, weil Flick keine Freigabe bekomme. Nun sieht es aber doch sehr stark danach aus, dass sich die Wege zwischen Flick und dem FC Bayern München zum Saisonende trennen werden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.