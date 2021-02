Berlin (SID) - Max Kruse könnte nach längerer Verletzung am Wochenende sein Comeback für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin geben. Trainer Urs Fischer teilte am Donnerstag mit, dass der Offensivmann für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei dessen Ex-Klub SC Freiburg zur Verfügung stehe. "Es wäre möglich", sagte der Schweizer bezüglich eines Kaderplatzes für Kruse.

Der ehemalige Nationalspieler hatte sich Anfang Dezember im Derby bei Hertha BSC (1:3) einen Muskelbündelriss zugezogen und war seitdem ausgefallen. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Fenerbahce Istanbul zu Union hatte der 32-Jährige einen starken Saisonstart hingelegt. In zehn Saisonspielen erzielte er bis zu seiner Verletzung sechs Tore und legte fünf Treffer auf.