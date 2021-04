München - Die drei verlegten Begegnungen von Hertha BSC in der Bundesliga wurden von der DFL neu angesetzt: Die Berliner spielen am Montag, 3. Mai (18:00 Uhr), beim 1. FSV Mainz 05, am Donnerstag, 6. Mai, gegen den SC Freiburg und am Mittwoch, 12. Mai (18:00 Uhr), beim FC Schalke 04.

Um die Neuansetzungen in den weiteren Spielplan zu integrieren, wurden zwei zuvor bereits terminierte Begegnungen am 32. Spieltag getauscht: Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg findet nun am Freitag, 7. Mai (20:30 Uhr), statt – die Begegnung zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld wird stattdessen am Sonntag, 9. Mai (18:00 Uhr), ausgetragen.

Die Berliner, die derzeit mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz auf Relegationsplatz 16 stehen, müssen damit ihre sechs verbleibenden Ligaspiele innerhalb von 19 Tagen austragen. An den letzten beiden Spieltagen finden trotz der Verlegungen jeweils alle Partien zeitgleich statt.

Die neuen Terminierungen waren notwendig, nachdem sich die Berliner Lizenzmannschaft nach einer Anordnung des Gesundheitsamts aufgrund von COVID-19-Fällen in häusliche Quarantäne begeben musste.

