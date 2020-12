Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss binnen weniger Tage den vierten Coronafall hinnehmen. Ersatztorhüter Pavao Pervan wies beim Test am Montagabend ein positives Ergebnis auf, teilte der Tabellenvierte mit. Der 33-Jährige begab sich im Anschluss direkt in häusliche Quarantäne und wird somit voraussichtlich am Sonntag beim Duell bei Borussia Dortmund fehlen.

Am 20. Dezember waren Maximilian Arnold und Jerome Roussillon wenige Stunden vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart positiv auf das Virus getestet worden. Auch ihre Mitspieler Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben mussten als direkte Kontaktpersonen in Isolation. Das letztgenannte Trio nimmt nach negativen Testergebnissen wieder am Mannschaftstraining teil.