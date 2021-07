München - Julian Nagelsmann verfolgt schon seit seiner Kindheit den FC Bayern. Das spürte jeder, der die Präsentation des neuen Cheftrainers des Rekordmeisters verfolgte. Pünktlich war er. Mit Rollkragenpullover und Sakko war er auch nicht "overdressed" und er fand die Worte, die man in München von einem Trainer erwartet.

"Ich komme nicht hierher und stelle alles auf den Kopf. Es geht darum, eine gewisse Flexibilität zu haben und den Spieler auf die bestmögliche Position zu bringen", sagte Nagelsmann und nahm damit vor allem den Stammkräften wie Joshua Kimmich die Angst, sie müssten sich in ein starres System einordnen, das ihnen - wie in der Nationalmannschaft - sämtliche Qualitäten raubt. Nagelsmann will also nicht weiter als ein Trainer gelten, der das Spiel an der Taktiktafel gewinnt, sondern seine Stars emotional mitnehmen und ihre Seelen streicheln. Immens wichtig in diesem nervösen Münchener Umfeld.

Beim Thema "Umbruch" machte Nagelsmann auch sofort klar, dass er weiter auf Manuel Neuer als Kapitän setzen wird. Was von außen wie eine Selbstverständlichkeit wirken mag, ist es aber in Wahrheit nicht. Nagelsmann widersteht damit der Versuchung, sofort ein personelles Zeichen zu setzen. Das Theater spart er sich lieber und möchte nicht nur Neuer, sondern auch Leistungsträger wie Müller und Lewandowski hinter sich bringen. Vorgänger wie Carlo Ancelotti und Niko Kovac waren schließlich auch daran gescheitert, dass sie im Kader auf die falschen Spieler gesetzt hatten.

Nagelsmann hat diesen Klub verstanden

Dass er insgesamt verstanden hat, wie dieser Klub tickt, machte der neue Trainer dann auch in der Folge deutlich. Er beansprucht - anders als Vorgänger Hansi Flick - nicht die Hoheit über Transfers: "Der Verein entscheidet über die Spieler in Absprache mit dem Trainer. Das gehört zu einer guten Kaderplanung dazu", sagte Nagelsmann, fügte aber zur Erleichterung seiner neben ihn sitzenden Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn hinzu, dass der Verein trotzdem "den Hut aufhaben müsse". Keine Sonderwünsche haben oder Antrittsgeschenke fordern - auch das hat der gebürtige Oberbayer schon jetzt verinnerlicht.

Nagelsmann stärkte bei seiner Vorstellung am Mittwoch auch den bei der EM heftig kritisierten Leroy Sane. "Natürlich bekomme ich die Diskussion mit. Wir tun gut daran, ihn medial in Ruhe zu lassen. Er hat herausragende Qualitäten, hat unglaublichen Speed und ist einer der Besten in Eins-gegen-Eins-Situationen", betonte er. Da war er wieder: Nagelsmann, der Seelen-Streichler.

Hoffnung auf Einigung mit Leon Goretzka

Zudem hofft Nagelsmann auf eine Vertragsverlängerung bei Leon Goretzka über 2022 hinaus. Aktuell laufen die Gespräche mit dem Klub. "Ich würde mich freuen, wenn wir eine gemeinsame Ära hier hätten. Er ist einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Welt. Den hat jeder sehr gerne in seiner Mannschaft", sagte der Bayern-Coach.

Nicht geklärt ist weiterhin die Zukunft von Niklas Süle, dessen Kontrakt ebenfalls 2022 ausläuft und über dessen Abschied im Sommer bereits länger spekuliert wird. "Wir sind mit seinem Management in Kontakt. Wir sind froh, dass er gesund zurückkommt. Dann werden wir mit dem Trainer besprechen, wie es weitergeht", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Aber wer Nagelsmann heute Vormittag erlebt hat, wird auch hier den Eindruck haben, dass er das Thema in die richtigen Bahnen leiten wird. Den ersten großen Pressetermin in München hat er jedenfalls mit Bravour bestanden.

Stefan Kumberger

