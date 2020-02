Monaco - Der dreimalige Nationalspieler Benjamin Henrichs vom Ligue-1-Klub AS Monaco ist "offen" für eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. "Ich habe dort meine Profi-Laufbahn begonnen, jedes Stadion ist voll, die Fans machen eine brutal gute Stimmung. Ich möchte irgendwann zurückkommen", sagte Henrichs dem "SID". Er verfolge die Bundesliga so oft es gehe, "gerade Mannschaften wie Leverkusen, da habe ich noch viele Freunde".

In der Winterpause hatte sich Herbstmeister RB Leipzig um den Rechtsverteidiger bemüht, der 2018 von Bayer Leverkusen an die Cote d'Azur gewechselt war. Ein Transfer kam letztlich aber nicht zustande. Von den Gesprächen mit RB-Coach Julian Nagelsmann war Henrichs angetan.

Henrichs fühlt sich in Monaco wohl

"Ich habe in den Gesprächen gemerkt, wie er Fußball spielen lassen will und dass er eine andere Art hat, mit den Spielern zu sprechen, weil er selber noch relativ jung ist. Er hat mich relativ schnell überzeugt", sagte Henrichs, der nun in Monaco "weiter Gas geben" und sich "auf den Verein konzentrieren" will.

In Monaco fühlt sich Henrichs, der mittlerweile fließend Französisch spricht, wohl. "Ich habe eine neue Sprache gelernt, das bringt mich als Mensch weiter", sagte er: "Aber auch als Fußballer hat es mich weitergebracht."

Er will auch für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft arbeiten. Seinen Traum von der Teilnahme an der Fußball-EM im Sommer will er nicht aufgegeben. "Ich rechne mir EM-Chancen aus, auch wenn ich weiß, dass es nicht einfach ist", sagte der Außenverteidiger: "Über Spiele kann ich mich präsentieren. Ich versuche hier in Monaco mein Bestes zu geben, um zur EM fahren zu können."

Henrichs gewann 2017 den Confed Cup, seither wartet der 22-Jährige auf einen Einsatz im DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw. Für die U21 machte er 17 Spiele. Eine weitere Option ist für Henrichs die Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio. "Ich stehe auf der 50er-Liste für Olympia. Das ist auch eine Möglichkeit für mich. An erster Stelle steht für mich aber die EM", sagte er.

Henrichs sieht Nationalmannschaft auf gutem Weg

Letztmals habe er mit Löw nach dem Finale der U21-EM gesprochen. "Er hat mir gesagt, dass ich mich gut präsentiert habe und ich im Verein so weiterspielen soll", sagte Henrichs.

Die Nationalmannschaft sieht Henrichs nach der enttäuschenden WM 2018 "auf einem guten Weg. Jogi Löw leistet gute Arbeit, man sieht das", sagte er. Ein Umbruch brauche Zeit, es sei nie einfach.

