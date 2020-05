Paderborn - Fabian Wohlgemuth hat seinen neuen Arbeitgeber SC Paderborn bei seinem Dienstantritt am Freitag als "Ausnahme im deutschen Profifußball" gewürdigt.

Der 41-Jährige, der beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga Nachfolger des vor Wochenfrist entlassenen Sport-Geschäftsführers Martin Przondziono ist, führte im Vereins-TV aus: "Wer es schafft, ohne Konzern im Rücken und in seiner natürlichen Form zweimal in kurzer Zeit in die Bundesliga aufzusteigen, der hat viel richtig gemacht und besitzt viel Talent."

Wohlgemuth lobt "aktive, geradlinige Spielweise"

Paderborn sei "dabei, sich im deutschen Profifußball nachhaltig zu etablieren", erklärte der ehemalige Sportchef des Zweitligisten Holstein Kiel: "Im Kerngeschäft hat man das mit der aktiven, geradlinigen Spielweise schon geschafft."

Przondziono war inmitten der Corona-Zwangspause wegen "unterschiedlicher Auffassungen in der sportlichen Weiterentwicklung" überraschend gefeuert worden. Wohlgemuth unterschrieb in Paderborn einen Vertrag bis 2022. Am Montag wird er im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

