Bundesliga

Knauff, Tuta und Co.: Shootingstars 20/21

Bei der bitteren 1:2-Pleite gegen Manchester City feierte der Dortmunder Ansgar Knauff im vierten Einsatz sein Startelf-Debüt für den BVB. . Doch Knauff ist bei weitem nicht der einzige Spieler, der in der Saison 2020/21 den Durchbruch erlebte – ran.de hat in der Galerie einige Bundesliga-Akteure im Alter von 21 Jahren oder jünger aufgelistet, die sich in der laufenden Runde etabliert haben.