Frankfurt/Main - Der Neustart der Frauenfußball-Bundesliga wird auch in anderen Ländern interessiert verfolgt. In 16 Ländern, darunter unter anderem Guatemala, Panama und Mexiko, werden die ersten Spiele nach der Coronapause im Fernsehen übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag vor der ersten Partie zwischen Doublesieger VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln (14.00/DFB-TV) mit.

