München – Rekonvaleszent Niklas Süle glaubt weiter fest an sein Mitwirken für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft ab dem 12. Juni. So, wie das Knie reagiere und wie er in den vergangenen vier Monaten gearbeitet habe, "ist es durchaus realistisch, dass ich dem FC Bayern in dieser Saison nochmal helfen kann. Und dann ist das Thema EM für mich auch erreichbar", sagte der Bayern-Verteidiger gegenüber "Sky" am Rande der Launch-Party für das neue Fußball-Magazin "Life After Football" (Erscheinungsdatum: 20.2.) am Montagabend in München.

Süle hat am Montag erstmals seit seiner Kreuzbandverletzung im Oktober mit Lauftraining auf dem Rasen begonnen. Nach Monaten im Kraftraum war das "ein immens wichtiger Tag für mich. Es hilft mir ungemein, dass ich die nächste Etappe erreicht habe und für mein Riesenziel EM auf einem guten Weg bin."

"Bislang war alles richtig gut"

Nächster Schritt ist die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Denn "nicht nur die EM ist mein Ziel, sondern auch dem FC Bayern schnellstmöglich wieder helfen zu können und gerade für den Saison-Endspurt wieder eine Alternative zu sein."

Einen genauen Zeitplan habe er sich nicht gesetzt. Bei allem Ehrgeiz ist auch nach wie vor Geduld gefragt. "Da es meine zweite Knie-Verletzung ist, muss man natürlich immer sehen, wie das Knie auf die höhere Belastung anspricht. Aber bislang war alles richtig gut."

Michael Gerhäußer

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.