München/Gelsenkirchen - Die neuerliche Trainersuche beim FC Schalke 04 ist beendet. Nachdem Manuel Baum infolge des enttäuschenden 0:2 gegen den SC Freiburg entlassen wurde und Huub Stevens interimsweise die letzten beiden Spiele des Kalenderjahres übernahm, verständigte sich die Schalker Führungsriege auf Christian Gross als neuen Trainer. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04.



Herzlich willkommen auf Schalke 👋🏼#S04 | 🔵⚪️ | #Gross — FC Schalke 04 (@s04) December 27, 2020

Der 66-jährige Schweizer arbeitete bereits von Dezember 2009 bis Oktober 2010 in der Bundesliga, damals beim VfB Stuttgart. Trotz 20 Siegen aus 36 Pflichtspielen wurde er dort nach nicht einmal einem Jahr entlassen.

"Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann", sagt Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation des FC Schalke 04.

Zuletzt in Saudi-Arabien und Ägypten

Gross war zuletzt mit Unterbrechungen seit 2014 in Saudi-Arabien bei Al-Ahli aktiv, wo er je einen Meistertitel und einen Pokalsieg holte. In der Spielzeit 2018/19 war Gross Trainer beim SC Zamalek in Ägypten, wo er ebenfalls den Pokal gewann.

Am Samstag, dem 2. Januar, trifft Schalke zum Start nach dem Winterpäuschen in der Bundesliga auf Hertha BSC, es wird Gross' erster Auftritt in der Bundesliga nach 4017 Tagen sein.

Gross wird der zwölfte verschiedene Schalker Trainer in den vergangenen zehn Jahren sein. In dieser Saison saßen vor ihm mit David Wagner, Baum und Stevens bereits drei Coaches der Bank, doch keinem von ihnen gelang ein Dreier in der Bundesliga.

