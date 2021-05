München - Der 46-jährige Oliver Glasner hat seinen Vertrag, der eigentlich bis Sommer 2022 lief, mit dem VfL Wolfsburg aufgelöst und wird bei Eintracht Frankfurt der Nachfolger von Adi Hütter, der die Hessen zu Borussia Mönchengladbach verlassen hatte. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Glasner, so schreibt es der VfL Wolfsburg in der Pressemitteilung, soll auf den Verein zugekommen sein, mit dem Wunsch, zu Eintracht Frankfurt wechseln zu wollen. "Dem haben wir entsprochen und das Vertragsverhältnis aufgelöst", wird Geschäftsführer Jörg Schmadtke zitiert.

2019 war Glasner vom Linzer ASK nach Wolfsburg gekommen und führte den Verein in der abgelaufenen Saison in die Champions League.

Eintracht: Glasner unterschreibt für drei Jahre

In Frankfurt unterschrieb der Österreicher einen Dreijahresvertrag bis zum 20. Juni 2024.

"Eintracht Frankfurt ist ein spannender Klub und hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Die Emotionalität in der Stadt und der Region rund um die Eintracht ist großartig und nicht zuletzt nach den großartigen Auftritten in der Europa League in den vergangenen Jahren international bekannt", erklärt Glasner in der Eintracht-Pressemitteilung.

Eintracht Frankfurt als Projekt

Mit der Eintracht wird Glasner in der kommenden Saison Europa League spielen. "In unserer Situation mit einer hohen Personalfuktuation rund um die Mannschaft haben wir bewusst auf einen Trainer mit Erfahrungen aus der Bundesliga und dem internationalen Wettbewerb gesetzt", erklärte Vorstandssprecher Axel Hellmann die Verpflichtung.

Neben Trainer Adi Hütter verlassen mit Fredi Bobic und Bruno Hübner auch der Sportvorstand und Manager die Eintracht.

