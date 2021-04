Leipzig/München - RB Leipzig hat einen Nachfolger für Julian Nagelsmann gefunden. Jesse Marsch kommt vom Schwesterklub Red Bull Salzburg nach Sachsen. Das teilten beide Klubs nun offiziell mit.

Der US-Amerikaner stand eigentlich noch bis 2022 in Salzburg unter Vertrag, war bereits in der Saison 2018/2019 unter Ralf Rangnick Co-Trainer in Leipzig und gehört seit Januar 2015 dem Red-Bull-Imperium an. Marsch war auch bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gehandelt worden, ein Angebot von Tottenham soll er ausgeschlagen haben.

Vertrag mit kürzerer Laufzeit

Der 47-Jährige erhielt in Leipzig einen Vertrag bis 2023 und damit einen deutlich kürzeren als ihn Nagelsmann 2019 unterschrieb. Dieser unterzeichnete damals einen Vierjahres-Vertrag, der eigentlich Gültigkeit bis 2023 hatte.

