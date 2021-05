München/Köln - Der 1. FC Köln hat für die kommende Saison Planungssicherheit auf der Trainerposition geschaffen.

Steffen Baumgart, aktuell noch in Diensten des Zweitligisten SC Paderborn, wechselt zur Spielzeit 2021/22 in die Domstadt und unterzeichnet einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum Sommer 2023.

"Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen", wird Geschäftsführer Horst Heldt in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Baumgart: "War Zeit für Veränderung"

Auch der zukünftige FC-Coach blickt der Aufgabe gespannt entgegen. "Nach mehr als vier Jahren in Paderborn war es für mich jetzt Zeit für eine Veränderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC waren vertrauensvoll und offen. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln, die ich gemeinsam mit dem gesamten Verein, der Mannschaft und allen Fans ab der nächsten Saison voller Energie angehen werde", so der 44-Jährige.

Derzeit leitet Friedhelm Funkel interimsweise die sportlichen Geschicke beim Traditionsklub. Zwei Spieltage vor Schluss befinden sich die Kölner in akuter Abstiegsnot, der Rückstand auf Relegationsplatz 16 sowie das rettende Ufer beträgt zwei Zähler.

Am Samstag steht zunächst der Krisengipfel bei Hertha BSC auf dem Programm (15. Mai, ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de), zum Abschluss geht es gegen den FC Schalke 04 (22. Mai, ab 15:30 im Liveticker auf ran.de).

Du willst die wichtigsten Bundesliga-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.