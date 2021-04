München/Mönchengladbach - Nach zehn Jahren im Fohlen-Dress wird Oscar Wendt Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen.

Im ran-Interview erklärt der Schwede, was Borussia für ihn so besonders macht, dass ein Wechsel für ihn nie ein Thema war, was er von Zlatan Ibrahimovic hält und verrät, welche deutsche Eigenschaft er in seine Heimat mitnehmen wird.

ran: Herr Wendt, mit 301 Pflichtspielen sind Sie Borussias Rekord-Ausländer. Hat Sie in den vergangenen zehn Jahren nie ein anderer Verein oder eine andere Liga gereizt?

Oscar Wendt: Nein. Warum auch?! Borussia hat in diesen zehn Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchlaufen. Die Borussia, die ich im Sommer verlassen werde, ist in vielerlei Hinsicht eine andere, als die, die ich vor zehn Jahren bei meiner Ankunft vorgefunden habe. Und es gab keinen Tag, an dem ich nicht Teil dieser Entwicklung hätte sein wollen.

ran: Was zeichnet Borussia über die sportliche Entwicklung hinaus aus?

Wendt: Wertschätzung - das ist bei Borussia nicht nur ein Wort, sondern wird gelebt. Der Umgang miteinander ist hier besonders, und dabei spielt es keine Rolle, ob man Spieler oder Platzwart ist, ob man für die Medienabteilung oder im Restaurant arbeitet oder ob man Max Eberl heißt oder als Fan in der Nordkurve steht.

ran: Ist Borussia die vielzitierte Familie?

Wendt: Das ein Profiverein wie eine Familie ist, das hört sich natürlich immer schön an. Hier aber ist es wirklich so. Das ist sicher auch der Grund dafür, dass jeder Spieler, der neu zu uns kommt, davon schwärmt, wie leicht ihm hier die Integration fällt. Und wenn ich diese Atmosphäre in wenigen Worten auf den Punkt bringen sollte, würde ich sagen: Viele gute Menschen im Verein, viele gute Jungs in der Kabine.

ran: Im Schnitt haben sie 30 Pflichtspiele pro Saison absolviert. Was ist das Geheimnis Ihrer ewigen Jugend?

Wendt: Zehn Jahre lang 30 Spiele pro Saison, das ist in der Tat eine Konstanz, auf die ich ein bisschen stolz bin. Ich hatte sicherlich das Glück, dass ich nur selten schwerer verletzt war. Dafür habe ich aber einiges getan, habe viel und gut trainiert und auch die Regeneration nie vernachlässigt. Genügend Schlaf und eine vernünftige Ernährung haben sicher ebenso eine Rolle gespielt. Wobei ich in Sachen Ernährung keiner bin, der völlig durchdreht und es auf die Spitze treibt. Ich habe überhaupt nichts dagegen mal einen Hamburger zu essen oder nach einem Sieg mal zwei, drei Bierchen zu trinken. Wahrscheinlich ist mein Geheimnis einfach, dass ich aus gutem schwedischen Holz gemacht bin. (lacht)

ran: Wären Sie gerne noch eine, vielleicht sogar zwei Saisons geblieben?

Wendt: Nein. Der Plan war ja immer, irgendwann zurück in die Heimat zu gehen, und das Bauchgefühl hat uns gesagt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist zurück nach Schweden zu gehen. Unser drittes Kind ist gerade ein Jahr alt geworden, das mittlere wird jetzt bald in die Schule gehen. Und das Haus in Schweden, dass wir in den vergangenen Jahren gebaut haben, ist auch bald fertig.

ran: Ärger mit Ihnen oder um Sie gab es nie bei Borussia. Ist das typisch skandinavisch oder einfach nur typisch Oscar Wendt?

Wendt: Wahrscheinlich beides. Wir dort oben in Skandinavien sind grundsätzlich recht locker und entspannt. Und ich selbst bin ohnehin eher ein ruhiger Typ. Das soll aber nicht heißen, dass ich nicht auch einmal durchdrehen könnte. Das kann vielleicht im Spiel passieren, oder natürlich, wenn jemand gegen meine Familie oder die Menschen, die mir am Herzen liegen, vorgeht.

ran: Ruhig, locker, entspannt - was denken Sie in diesem Zusammenhang über Spieler, wie Ihren Landsmann Zlatan Ibrahimovic?

Wendt: Jeder Mensch ist anders. Zlatan ist, wie er ist. Und er ist super. Ich bin so, wie ich bin, und ich bin auch super (lacht).

ran: Wer war der beste Spieler, mit dem Sie für Borussia auf dem Platz gestanden haben?

Wendt: Nach all den Jahren und den vielen hervorragenden Spielern bei Borussia, ist es natürlich schwer, einen herauszuheben. Ich denke aber, dass 'Papi', unser 'Maestro', also Raffael ein absoluter Ausnahmespieler war. Raffa hatte so herausragende Qualitäten, dass er sich mit jedem Top-Spieler messen konnte. Grundsätzlich gefällt mir bei Borussia aber vor allem, dass immer die Mannschaft im Mittelpunkt steht. Das passt zu mir. Schließlich ist Fußball ein Mannschaftssport, und das Team sollte immer wichtiger sein als der Einzelne.

ran: Wer war Ihr unangenehmster Gegenspieler?

Wendt: Das ist vielleicht noch schwieriger zu beantworten, schließlich sind in diesen zehn Jahren in der Bundesliga, der Europa League und der Champions League eine Menge absoluter Top-Spieler buchstäblich auf mich zu gekommen. Vielleicht waren es aber in der Triple-Saison 2013 die Außenstürmer des FC Bayern, also Arjen Robben und Franck Ribery, die mir das Leben besonders schwer gemacht haben.

ran: Was werden Sie aus der Bundesliga mitnehmen?

Wendt: Das Wissen, dass du hier immer Vollgas geben musst, wenn du etwas erreichen willst.

ran: Gibt es auch etwas typisch deutsches, dass Sie begleiten wird?

Wendt: Was ich definitiv mitnehmen werde nach Schweden ist das deutsche Ordnungsgefühl. Ordnung muss sein (lacht). Nicht, dass wir in Schweden fürchterlich unordentlich wären. Aber Deutschland ist noch mal eine andere Nummer. Und dann gibt es da noch etwas ...

ran: Bitte.

Wendt: Was mir immer gefallen hat in Deutschland, ist die Offenheit der Leute. Ich erinnere mich gut an meine ersten Wochen bei Borussia und daran, wie überrascht ich war, dass jeder - egal ob man sich schon einmal gesehen hatte oder nicht - ein 'Hallo' oder ein 'Guten Morgen' für mich hatte. Diesbezüglich können wir Schweden durchaus noch etwas lernen. Wenn ich dort in der Frühe schon mal mit dem Kinderwagen unterwegs bin und jedem, der mir entgegenkommt, einen schönen Tag wünsche, schauen mich manche meiner Landsleute an, als ob ich völlig bescheuert wäre (lacht).

ran: Haben sich manche Borussen-Fans schön persönlich von Ihnen verabschiedet?

Wendt: Ja. Über die sozialen Medien, Instagram und Twitter, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Und ich würde sagen, dass es zu 99,99 Prozent Nachrichten waren, über die ich mich sehr gefreut habe. Das macht mich stolz, und ich werde Borussia im Sommer mit einem Lächeln im Gesicht verlassen.

ran: Aus dem Lächeln könnte sogar ein breites Lachen werden, sollte es noch mit Europa klappen ...

Wendt: Sechs Spiele bedeuten 18 Punkte, die noch vergeben werden, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es für uns noch reichen wird. Wie ich vorhin aber schon gesagt habe, muss man dafür alles reinhauen. Die Qualität haben wir auf jeden Fall, und es gibt keinen in der Kabine, der nicht an ein Happyend glauben würde.

ran: Wird man Sie auch in Zukunft hin und wieder im Borussia-Park sehen?

Wendt: Hundertprozentig! Ich werde mir das eine oder andere Spiel anschauen und die Jungs anfeuern. Aber wahrscheinlich werde ich auch einfach so mal hereinschneien, um mit den Jungs, die ich noch kenne, in der Kabine einen Kaffee zu trinken und ein bisschen über die guten alten Zeiten zu quatschen.

Das Interview führte Andreas Kötter

