München – Jogi Löw hört im Sommer nach 15 Jahren als Bundestrainer auf. Diese Nachricht überraschte in dieser Woche alle Fußballfans. Natürlich wurde darüber auch in unserer Webshow "15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown" diskutiert. Moderator Max Zielke und Sidekick Floyd Schmidt konnten dafür die beiden ehemaligen DFB-Keeper René Adler und RB Leipzig-Botschafter Perry Bräutigam als live zugeschaltete Gäste begrüßen.

Für René Adler, der 2008 unter Jogi Löw in der Nationalmannschaft debütierte, war die frühe Rücktritts-Ankündigung des Bundestrainers ein schlauer Schachzug: "Ich finde es einen nachvollziehbaren und cleveren Move von Jogi, aus diversen Gründen. Weil er zum einen den Druck von der Mannschaft nimmt und sich ein Stück weit auch die Option lässt, Hummels und Müller wieder zurückzunehmen und am Ende noch gut aus der Nummer raus zu gehen".

Bräutigam favorisiert Ex-Weltstar als Löw-Nachfolger

17 Jahre beim DFB, 15 davon als Bundestrainer und dann der plötzliche Rücktritt nach der EM. Die Ankündigung von Löw kam überraschend, angedeutet hatte es sich kaum. Dennoch hält René Adler diese Entscheidung für die Nationalmannschaft für die richtige: "Jogi hatte 15 erfolgreiche Jahre, er hat da eine Ära geprägt. Er war einer der erfolgreichsten Bundestrainer und es gibt auch unheimlich viele Spieler, die Jogi ultra viel zu verdanken haben. Ich glaube auch, dass die letzten Jahre nach 2018, dieser wertvollen Arbeit der gesamten Ära nicht gerecht werden und jetzt nur die negativen Dinge hängen bleiben. Ich glaube, mit dieser Entscheidung den Weg freizumachen, den Umbruch eingeleitet zu haben, das ist für ihn und auch für den deutschen Fußball clever".

Als Nachfolger für Jogi Löw wurden schon zahlreiche Namen genannt. Jürgen Klopp, Hansi Flick oder auch Ralf Rangnick wurden da ins Rennen geworfen. Auch René Adler und Perry Bräutigam haben da so ihre Favoriten für die Löw-Nachfolge.

"Ich denke, es könnte eine Übergangslösung geben mit Stefan Kuntz und anschließend zur Heim-EM dann der Kloppo oder aber es kommt doch Hansi Flick", so Adler.

Perry Bräutigam favorisiert einen ehemaligen Weltstar, der jedoch schon länger auf keiner Trainerbank mehr Platz genommen hat. "Ich würde den Lothar Matthäus bevorzugen. Ich traue es dem Lothar zu, weil du als Nationaltrainer ja immer nur Spieler hast, die schon einen gewissen Stellenwert und eine gewisse Qualität haben, die du einfach nur motivieren musst. Deswegen wäre der Lothar Matthäus mein Favorit, wobei ich es dem Ralf Rangnick auch zutraue".

Neben dem Löw-Rücktritt war auch die spannende Bundesliga ein Gesprächsthema, allen voran die Leistungen von RB Leipzig, die als erste Mannschaft seit vielen Jahren dem Serienmeister Bayern München den Titel streitig machen könnten.

Perry Bräutigam, ein Mann der ersten Stunde bei den Sachsen, zeigt sich von den Auftritten der Leipziger begeistert. "Für uns ist es etwas Fantastisches, wenn wir in dieser Saison mit Julian Nagelsmann wieder da oben stehen. Jetzt auf Platz zwei, wir sind nur zwei Punkte hinter den Bayern. Aber das Große für mich ist, wenn ich da nach hinten auf Platz vier schaue. Denn die Champions League ist vor der Saison unser erklärtes Ziel gewesen und da liegen jetzt zehn Spieltage vor Schluss 13 Punkte dazwischen", so der langjährige Torwarttrainer der Leipziger.

Den Erfolg macht Bräutigam aber nicht nur an den Spielern fest, sondern auch am zwölften Mann. "Das Schöne, was diesen Verein auch ausmacht: Ohne die Fans hätte es RB Leipzig in dieser Form vielleicht nie gegeben. Wenn wir nicht so angenommen worden wären und uns die Fans nicht in der 5. , 4. und 3. Liga begleitet hätten, dann weiß man nicht, was mit dem Verein passiert wäre."

Zwei Zähler liegen die Leipziger nach 24. Spieltagen hinter dem Liga-Primus Bayern München. Doch haben die Sachsen wirklich das Zeug, den Münchnern den neunten Titel in Folge zu entreißen?

Meisterkampf: Adler drückt Leipzig die Daumen

"Ich habe einen klaren Wunsch: der geht Richtung Leipzig. Wen wundert's? Aber ob der Wunsch realistisch ist, bezweifle ich fast, weil die Bayern da wahrscheinlich zu stark sind. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und drücke alle Daumen, die ich habe, dass es aus Sicht des neutralen Fußball-Fans eine Überraschung gibt", äußerte sich der gebürtige Leipziger Adler zum Thema Deutsche Meisterschaft.

Und auch die U21-Europameisterschaft, die coronabedingt in zwei Teilen ausgetragen wird (Gruppenphase vom 24. bis 31. März, live zu sehen auf ProSieben, ProSiebenMaxx und ran.de, das Finalturnier dann vom 31. Mai bis 6. Juni), war Gesprächsthema. René Adler freut sich auf das Turnier und rechnet sich für das deutsche Team durchaus Chancen aus: "Die Mannschaft macht Spaß, man sieht viele junge Talente, die sich vom Spieler hintendran zum Stammspieler in der Bundesliga oder 2. Liga mausern. Und diese Turniere sind für Rohdiamanten in den letzten Jahren auch immer die Chance gewesen, den Durchbruch zu schaffen".

