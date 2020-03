Dortmund - Auch beim Revierderby ohne Zuschauer ist die Dortmunder Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. "Wir sind mit ausreichend Personal aufgestellt", sagte Polizeisprecherin Dana Seketa auf SID-Anfrage vor dem 178. Ruhrpottklassiker am Samstag (15.30 Uhr) zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04: "Wir müssen damit rechnen, dass in der Stadt viel los sein wird."

"Wir müssen schauen, was an anderen Standorten passiert"

Weil die Fans sich nicht auf den gewohnten Wegen ins Stadion begeben, gebe es "größere Fragezeichen", sagte Seketa, "wir müssen schauen, was an anderen Standorten passiert." Die beiden Klubs forderten ihre Anhänger auf, am Samstag nicht zur Dortmunder Arena zu reisen. Auch die Polizei schloss sich an: "Wir erwarten, dass alle gesittet irgendwo das Spiel schauen", sagte Seketa, "aber es kann sein, dass größere Gruppen auftreten."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.