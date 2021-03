U21

U21-EM: Dänemarks Blitzstart - Isaksen in Robben-Manier

Was ein Start für Dänemark. Im Duell gegen Island gehen die Dänen durch ein schönes Tor von Gustav Isaksen schon in der fünften Minute mit 1:0 in Führung. Die komplette U21-Europameisterschaft live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de.

1:11 min