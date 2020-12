Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss nach einem positiven Coronatest am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt auf Linksverteidiger Daley Sinkgraven verzichten. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Niederländer befindet sich seit dem 23. Dezember nach einem fraglich positiven Test in häuslicher Quarantäne. Eine Kontrolluntersuchung bestätigte nun das Ergebnis.