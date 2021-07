Wolfsburg (SID) - Ohne Mannschaftskapitän Josuha Guilavogui haben am Donnerstag die Saisonvorbereitungen beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg begonnen. Der 30 Jahre alte Franzose ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in seinem Heimatland in Quarantäne. Aktuell zeigt der Abwehrspieler keine Symptome.