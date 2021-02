München - Geht er oder bleibt er? Diese Frage stellt sich quasi der gesamte Weltfußball bei Erling Haaland. Dass der Norweger seine Karriere nicht bei Borussia Dortmund beenden wird, das ist klar. Doch wechselt Haaland schon in diesem Sommer? Diese Frage haben sich die ran-Autoren Kai Esser und Marcel Schwenk in einem Pro und Contra gestellt:

PRO: Ein weiteres BVB-Jahr hilft Haaland - mit prominenten Beispielen

Für Erling Haaland wäre es ein Fehler, Borussia Dortmund im kommenden Sommer zu verlassen. Warum muss man immer so schnell wie möglich hoch hinaus? Dortmunds Nummer neun wird im Sommer gerade mal 21 Jahre jung.

Zlatan Ibrahimovic blieb drei Jahre bei Ajax Amsterdam, ehe er zu Juventus Turin ging. Luis Suarez blieb ebenfalls dreieinhalb Jahre in Amsterdam, bevor er sich Liverpool anschloss. Und auch Robert Lewandowski verbrachte vier Jahre beim BVB, bevor er zu Bayern wechselte. Das sind oder waren alles Weltklasse-Stürmer. Ein drittes Jahr in Dortmund kann Haaland also nur gut tun. Selbst ohne Champions League.

Neu-Trainer Rose als Argument pro BVB?

Im Sommer wechselt zudem mit Marco Rose ein alter Bekannter zu Borussia Dortmund, ein hervorragender Trainer, den Erling Haaland noch aus gemeinsamen Salzburger Zeiten kennt. Rose wird sicherlich alles an Überzeugungsarbeit leisten was er kann, damit sein ehemaliger und nun auch wieder zukünftiger Schützling noch bleibt. Zudem: Was wäre bitte ein Abschied vor einer leeren Südtribüne? Kaum vorstellbar, dass ein Fußballer mit Herz, wie der Norweger, so etwas will.

Nicht zuletzt könnte Haalands Verbleib ein Signal für andere Spieler sein. Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Jude Bellingham, alles herausragende Spieler. Wenn Haaland bleibt, wieso nicht auch Sancho? Außerdem wäre eine solche BVB-Mannschaft in der Europa League - sollte es am Ende tatsächlich nur diese werden - der absolute Top-Favorit auf den Titel. Und Titel, gerade im Europacup, will jeder Fußballer. Auch Haaland.

Kai Esser

CONTRA: BVB in der Liga nur Mittelmaß

Champions League ohne Erling Haaland? Kaum vorstellbar. Stand jetzt würde Borussia Dortmund gerade so in die Europa League einziehen. Für einen Spieler dieser Klasse eindeutig zu wenig. Sollte es tatsächlich dazu kommen oder das internationale Geschäft sogar verpasst werden, wäre ein Verbleib Haalands beim BVB Wunschdenken, ja fast schon Utopie.

Natürlich ist der BVB eine der aufregendsten Mannschaften in Europa für junge und talentierte Spieler. Aber ist Erling Haaland nicht schon mehr als das? Seine Quote von 18 Toren in 13 Champions-League-Spielen sucht ihresgleichen, ohne seine Scorer-Punkte stünden die Schwarz-Gelben in der Bundesliga lediglich im grauen Mittelfeld der Tabelle.

Haaland: Nahezu jeder Spitzenklub interessiert

Und welche Mannschaft von internationalem Format könnte einen Spieler dieses Kalibers nicht gebrauchen? Nahezu jeder Top-Klub soll am Norweger interessiert sein, Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder der FC Barcelona locken nicht nur mit einem üppigen Gehalt, sondern auch weitaus größeren Titelchancen als Borussia Dortmund.

Die möglicherweise einzige Chance der Dortmunder, ihren erst 20 Jahre jungen Weltklasse-Angreifer zu halten, ist die erneute Qualifikation für die Königsklasse. Ansonsten ist ein Haaland-Abschied im Sommer 2021 fast unvermeidlich. Und aufgrund seiner Qualitäten aus Spieler-Perspektive fast schon notwendig.

Marcel Schwenk

