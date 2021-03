Gelsenkirchen/München - Da sich der der FC Schalke 04 bereits mit einem Bein in der Zweiten Liga befindet, planen die Verantwortlichen schon jetzt für die kommende Saison. Glaubt man einem Bericht der "Bild"-Zeitung, verfolgt ein Teil des Aufsichtsrates einen spektakulären Plan.

Rangnicks letzte große Tat?

Demnach will eine Geheimgruppe Ex-Coach Ralf Rangnick als Sportvorstand zurück nach Gelsenkirchen holen. In ersten Gesprächen mit Rangnick und seinem Berater Marc Kosicke wurde dem Bericht der "Bild" zufolge schon eine grundsätzliche Vor-Einigung erzielt. So soll sich Rangnick eine Rückkehr zu den "Königsblauen" durchaus vorstellen können.

Das ambitionierte Projekt: Mit der jüngsten Mannschaft in der Geschichte des Malocher-Klubs soll der direkte Wiederaufstieg gelingen. Er soll auch einen langfristigen Vertrag erhalten, damit er mit der letzten großen Aufgabe seiner Karriere aus Schalke wieder eine Top-Mannschaft formen kann.

Vertrauen mit Rangnick zurückgewinnen

So sollen neue und alte Sponsoren auf den hochverschuldeten Klub wieder aufmerksam und auch das Standing bei den Fans wieder gerade gerückt werden. Im Moment soll die Unterstützer-Gruppe von Rangnick jedoch noch einen schweren Stand im Aufsichtsrat haben.

Schalkes Aufsichtsrats-Chef Dr. Jens Buchta habe statt Rangnick Leipzigs Sportvorstand Markus Krösche als Nachfolger des gefeuerten Jochen Schneider (50) vorgeschlagen. So soll sich in Kürze entscheiden, mit welchem Sportvorstand die Schalker den Weg in die Zweite Liga bestreiten werden. Es bleibt also spannend.

