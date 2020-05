München – Das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern wird zeigen, welcher Trainer wirklich in Lucien Favre steckt.

Ist der kauzige Schweizer mehr als nur ein Fußball-Theoretiker oder ist er tatsächlich in der Lage, einen Titel in einer europäischen Top-Liga zu gewinnen? Die Antwort muss der 62-Jährige jetzt geben!

Lucien Favre steht für attraktiven Power-Fußball, für die Entwicklung junger Talente, absolute Detailverliebtheit. Sein Name steht aber sinnbildlich für eine sicher immer wieder wiederholende "Meister-Flatter", wenn es in den entscheidenden Saisonphasen um den Titel geht.

Absturz mit gleich drei Klubs

In der vergangenen Saison stand er mit dem BVB vom siebten bis 25. Spieltag durchgehend an der Tabellenspitze, fuhr auf der Pole Position des Meisterschaftsrennens am 28. Spieltag nach München ein. Nur, um mit 0:5 einen Totalschaden zu erleiden.

Fast identische Szenarien erlebte Favre als Cheftrainer von OGC Nizza (2017) und Hertha BSC (2009). Mit beiden Teams verspielte er trotz aussichtsreicher Vorsprünge die Meisterschaft. Im Fall der Berliner reichte es am Ende nicht mal mehr für einen Platz unter den ersten Dreien.

Nun haben sich die Vorzeichen geändert: Favres BVB ist Jäger, nicht mehr Gejagter. Es ist seine Chance, es allen zu beweisen. Dass er mehr ist, als ein Fußball-Professor. Favre muss mit seinem Rudel endlich Beute machen. Sonst wird er den Stempel "schön, aber kein Trainer für Titel" nie mehr los.

Dominik Kaiser

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.