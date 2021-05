In einer Zeit, in der Rücktritte und Entlassungen selten geworden sind, zeigt Hertha BSC, wie man mit verbalen Aussetzern von Angestellten umgehen sollte: schnell und konsequent. Jens Lehmann muss sich derweil überlegen, welche Rolle er in Zukunft noch in der Öffentlichkeit spielen will. Ein Kommentar von ran-Redakteur Stefan Kumberger.