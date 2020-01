Leipzig - Der von Spitzenreiter RB Leipzig an die AS Monaco ausgeliehene Jean-Kevin Augustin wechselt nach England. Der 22 Jahre alte Franzose löste seinen Leihvertrag in Monaco vorzeitig auf und schließt sich ebenfalls auf Leihbasis dem englischen Zweitligisten Leeds United an. Das gab RB am Montag bekannt.

