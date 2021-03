München/Leipzig - Nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool muss RB Leipzig den Fokus wieder auf die kommende Liga-Aufgabe richten.

Im Bundesliga-Duell am Sonntag haben die Sachsen dann Eintracht Frankfurt zu Gast. Los geht es am 14. März in der Red Bull Arena um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

Im Titelkampf der Bundesliga halten die Leipziger den Druck auf Tabellenführer Bayern München hoch. Nach dem 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg lauert RB mit zwei Punkten Rückstand hinter dem Serienmeister aus München.

Gelingt dem Team von RB-Coach Julian Nagelsmann einen Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt einzufahren, halten sich die Leipziger weiterhin in Lauerstellung auf Platz eins.

Die zuvor im Jahr 2021 noch ungeschlagenen Frankfurter hingegen blieben zuletzt zwei Mal in Folge sieglos. Dennoch stehen die Hessen weiterhin auf Platz vier der Tabelle, was die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison bedeuten würde.

Interessanterweise ging bei einem Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften noch nie das Auswärtsteam siegreich hervor.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV

Die Partie RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt ist heute live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie live und in kompletter Länge. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 15:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Falls Ihr über kein Sky-Abo verfügt, könnt Ihr die Partie auch über Sky Ticket verfolgen. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Livestream

Zudem bietet Sky auch einen kostenpflichtigen Livestream zu der Partie zwischen Leipzig und Frankfurt an. In der Sky Go App kann das Bundesliga-Duell live im Stream verfolgt werden.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Liveticker

Wenn heute Abend in der Red Bull Arena angepfiffen wird, dann sind wir mit unserem Liveticker mit dabei. Aufstellungen, Tore, wichtige Szenen und alle Daten und Fakten gibt es dann in Echtzeit abrufbar.

