Leipzig/Berlin - Wer hätte das vor der Saison gedacht: RB Leipzig gegen Union Berlin ist das Topspiel am 17. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

"Sie sind verdient in der Position, in der sie sind. Wenn sie stabil bleiben, sind sie ein Konkurrenz um die internationalen Plätze", sagte Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann über den Gegner. Union Berlin hat nach 16 Spieltagen als Tabellenfünfter nur vier Punkte Rückstand auf den Zweiten RB Leipzig.

Doch trotz aller sportlichen Erfolge ist in Köpenick jüngst Unruhe entstanden. Ein Rassismus-Eklat aus dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:0) drückt auf die Stimmung. Nicht zuletzt der Hauptbeschuldigte Florian Hübner leidet unter den Vorfällen der letzten Tage. "Natürlich, es beschäftigt ihn, es beschäftigt uns alle", sagte Unions Trainer Urs Fischer: "Es geht ihm schon nahe, das ist doch logisch." Hübner soll Bayer-Profi Nadiem Amiri rassistisch beleidigt haben.

RB Leipzig gegen Union Berlin live im TV

Das Topspiel am 17. Bundesliga-Spieltag zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky übertragen. Start der Übertragung ist um 20:20 Uhr auf dem Sender Sky Bundesliga 3 / Sky Bundesliga HD 3. Ausschnitte der Partie sind zudem bei der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 / Sky Bundesliga HD 1 zu sehen.

Leipzig gegen Union Berlin im Livestream

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind in der kostenpflichtigen Sky Go App zu sehen. Dafür ist eine Abo-Mitgliedschaft nötig. Alternativ kann das Einzelspiel auch kostenpflichtig via Sky Ticket erworben werden.

Liveticker zu Leipzig gegen Union Berlin

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.