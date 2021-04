Leipzig/München - RB Leipzig scheint einen Nachfolger für Julian Nagelsmann zu haben. Wie "Kicker" und "Bild" berichtet, haben sich die Sachsen nur einen Tag nach Bekanntwerden des Abschieds ihres bisherigen Trainers auf Jesse Marsch als künftigen Coach festgelegt.

Der US-Amerikaner steht noch bis 2022 beim Schwesterklub RB Salzburg unter Vertrag, war bereits in der Saison 2018/2019 unter Ralf Rangnick Co-Trainer in Leipzig und gehört seit Januar 2015 dem Red-Bull-Imperium an. Marsch war auch bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gehandelt worden, habe zudem Tottenham Hotspur abgesagt.

Marsch setzte sich offenbar gegen Glasner und Matarazzo durch

Bei der Pressekonferenz zur Verkündung des Nagelsmann-Abgangs hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von einer "Shortlist mit drei interessanten Trainern" gesprochen und eine Einigung mit Marsch dementiert. Nach "Bild"-Informationen waren bei den "Roten Bullen" auch Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg und Pellegrino Matarazzo - wie Marsch US-Amerikaner - in der Verlosung.

Als Favorit hätte dem Bericht zufolge jedoch der Österreicher gegolten. So habe Mintzlaff am Dienstag kurzfristig einen Trip nach Salzburg abgesagt. Nun sei es aber zu einer grundsätzlichen Einigung zwischen Marsch und den Leipzigern gekommen, berichtet das Boulevardblatt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.