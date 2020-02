Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus ergriffen. "Aktuell wurden alle Reisen storniert", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Nur in Ausnahmefällen würden Anträge von Vereinsangehörigen geprüft und genehmigt. Auch darüber hinaus werde RB laut Nagelsmann tätig.

"Grundsätzlich ist es schon so, das wir in den Wintermonaten Prophylaxe gegen alle Viruserkrankungen betreiben", sagte der Coach. So verzichtet der Klub beispielsweise, soweit es geht, auf Händeschütteln. "Wir versuchen das dann mit dem Ellbogen zu regeln", so Nagelsmann. Beim Liga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen sollen zudem verstärkt Desinfektionsspender aufgestellt werden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.