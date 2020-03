Leipzig - Mittelfeldspieler Kevin Kampl von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hält den Begriff der "Freiheitsberaubung" für die augenblickliche Situation in der Coronakrise für "völligen Quatsch".

"Es gibt größeres Leid auf der Welt, als in seinen vier Wänden zu bleiben und eine Ausgangsbeschränkung befolgen", sagte der 29-Jährige im kicker-Interview: "Ich könnte zehn Millionen Dinge aufzählen, die schlimmer sind, als in einem warmen Zuhause zu sitzen, in dem man essen und trinken kann."

