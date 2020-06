Leipzig/München - RB Leipzig ist um 100 Millionen Euro Schulden ärmer. Diese Summe hat Investor Red Bull dem Bundesligisten erlassen. Das geht aus dem Jahresabschluss für die Saison 2018/19 hervor, der nun veröffentlicht wurde.

In der Bilanz heißt es wörtlich, dass es "eine Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro in die Kapitalrücklage" gab.

Bilanzexperte Professor Ludwig Hierl erklärt gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung": "Red Bull hat auf die ausstehenden Forderungen verzichtet und hat die Summe vereinfacht ausgedrückt nachträglich auf den Kaufpreis für den Klub draufgelegt."

2009, bei der Gründung des Vereins, investierte RB 2,5 Millionen Euro für 99 Prozent der Anteile an der neuen GmbH.

RB wollte eigentlich alle Schulden zurückzahlen

Dieser Vorgang ist völlig legal, in der Vergangenheit haben bereits Klubs wie der Hamburger SV mit seinem Investor Klaus-Michael Kühne ähnlich verfahren. Nun liegen die Verbindlichkeiten der Sachsen also nicht mehr bei 186 Millionen Euro, sondern "nur" noch bei 86 Millionen Euro.

Dabei hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der Vergangenheit immer wieder betont, die aufgenommenen Kredite samt Zinsen vollständig zurückzahlen zu müssen.

Im Januar sagte er noch: "Unsere Darlehen kommen nicht von der Sparkasse Leipzig, sondern zu marktüblichen Konditionen von Red Bull. Das Geld wurde uns nicht geschenkt, das sind Darlehen, die getilgt werden müssen. Wenn sich Schalke bei Clemens Tönnies Geld leiht, müssen sie das auch zurückzahlen."

